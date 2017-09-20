Председатель Национального олимпийского комитета Украины и вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка прокомментировал свою якобы «причастность» к коррупционной сделке с участием сына экс-главы IAAF Ламина Диака Папа Массата Диака и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и рассказал свою версию событий, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

«Le Monde» ошибается. Этот платеж в 2009 году Валентину Балахничеву был предусмотрен за развитие проведения всемирно известного турнира «Звезды шеста» в других городах», - отметил президент НОК Украины, сообщает УНИАН.

«Я могу смело утверждать, что мой голос за выборы олимпийской столицы-2016 никто не покупал и ни о какой коррупции с моей стороны не может быть и речи», - подчеркнул Бубка.

Напомним, ранее сегодня французская Le Monde сообщила, что в июне 2009 года Бубка перевел $45 тысяч оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был Башланичев, который ранее занимал должность казначея IAAF. В материале говорится, что незадолго до перевода Бубкой средств New Mills Investments перечислила почти аналогичную сумму – 45 033 доллара – компании Папа Массата Диака.

Финансовая прокуратура Франции заявила о глобальной коррупционной схему вокруг Папа Массата Диака, связанной с подкупом членов Международного олимпийского комитета и IAAF. По заявлению прокуратуры, имеются признаки того, что финансовые средства были получены в обмен на голоса членов IAAF и МОК, которые принимали участие в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования. Голосование по выбору столицы Олимпиады-2016, которое віиграл бразильский Рио-де-Жанейро, прошло 2 октября 2009 года.