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Обвинительный акт в отношении главного психиатра Министерства обороны Украины Олега Друзя, которого в мае этого года на взятке задержали следователи столичной прокуратуры, уже месяц находится на рассмотрении в суде. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Обвинительный акт в отношении скандального врача - главного психиатра Министерства обороны Украины, которого в мае этого года на взятке задержали следователи столичной прокуратуры, уже месяц находится на рассмотрении в суде», – отметила она.

По словам Максимец, на подготовительное заседание, назначенное на начало сентября, адвокат подозреваемого не явился, в связи с чем заседание перенесли.

Она также сообщила, что перед этим прокуратура внесла ходатайство о продлении отстранения чиновника от должности. «Суд отказал. Прокуратура обжаловала», – подчеркнула Максимец.

Она напомнила, что 16 мая следователи прокуратуры Киева совместно с СБУ задержали Друзя, который требовал от одного из военнослужащих 52 тыс. гривен за справку о невозможности прохождения военной службы.

Напомним, ранее Друзь заявил, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении. В свою очередь ветераны АТО заявили, что намерены выяснить, какую угрозу для общества представляет сам главный психиатр МО.

После этого министр обороны Украины Степан Полторак отстранил Друзя от должности начальника клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя. 
ForUm

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