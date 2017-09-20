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Кабинет Министров установил, что численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре, составляет 10 460 человек.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.

Из них в Вооруженных силах будут служить 6 360 человек, в Национальной гвардии – 3 500 тыс. человек, в Государственной специальной службе транспорта – 600 человек.

Объем расходов для проведения призыва граждан на срочную военную службу в октябре-ноябре составит 34 446 139,8 гривни.

Отмечается, что объем расходов на одного призывника составляет 3 293 гривен, из них 3 200 гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу и 93,13 – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Отметим, что в октябре-ноябре 2016 года на срочную службу призвали 13,9 тыс. человек.
ForUm

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