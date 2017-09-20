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Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народного депутата Сергея Левочкина по факту возможного незаконного обогащения еще 26 мая.

Об этом Укринформу сообщил руководитель ведомства Назар Холодницкий.

«Производство было начато САП по обращениям нардепов Мосийчука и Рабиновича еще 26 мая этого года», - отметил он.

Холодницкий добавил, что тогда и поручил Национальному антикоррупционному бюро провести расследование.

Руководитель пресс-службы НАБУ Светлана Олифира подтвердила наличие производства касательно Левочкина.

«Мы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование уголовного производства по факту возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Левочкина. Сейчас детективы принимают все необходимые меры в рамках досудебного расследования», - прокомментировала она.

Ранее в среду, 20 сентября, руководитель фракции «Народного фронта» Максим Бурбак заявил, что НАБУ возбудило дело против народного депутата от оппозиционного блока Сергея Левочкина.

 
ForUm

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