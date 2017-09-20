Спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Виктор Медведчук ответил на вопрос журналиста «ЗнайUA» о ходе переговоров по освобождению пленных,которые будут проходить сегодня, 20 сентября в Минске на заседании гуманитарной подгруппы.

«Главным вопросом станет продолжение обсуждения предложения украинской стороны, которое было сделано 1 сентября 2017 года представителям ОРДО и ОРЛО об освобождении удерживаемых лиц по формуле«87 на 309». За последние две недели в ходе переговорного процесса стороне удалось добиться значительного успеха: если на прошлом заседании представители ОРДО и ОРЛО признавали наличие лишь 74 человекразыскиваемых Украиной, которые удерживаются на этих территориях, то по состоянию на 19 сентября украинская сторона добилась того, что это число увеличилось до 85 человек, и представители ОРДО и ОРЛО согласились с доводами украинской стороны, о том, что эти 85 украинцев удерживаются у них», — сказал Медведчук.

Также Медведчук добавил, что на сегодняшний день украинская сторона разыскивает всего 147 человек, без вести пропавших — 410.

Напомним, спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. При его участии были освобождены 404 человека, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.