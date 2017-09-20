Россия готова к военному вмешательству и в Беларуси, подобно тому, как она это сделала в Украине, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для России направлении.

Об этом заявил глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR, передает Европейская правда.

«Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Беларуси. Планирование операции началось в 2014 году», - сказал Террас.

По его словам, задача проходящих «Запад-2017» и других совместных военных учений – максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими.

«Цель – парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно», - отметил генерал.

Террас также не согласен с утверждением российской стороны, что «Запад-2017» всего лишь антитеррористические учения.

«В учениях принимают участие различные военные округа, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это явное преувеличение», - сказал он.