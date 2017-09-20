Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого после жалобы Центра противодействия коррупции.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ЦПК.

«Дело в том, что руководитель САП просрочил представление административного иска к Минэкологии и Госгеонедрам, чем помог бенефициарному владельцу частной газодобывающей компании Burisma Group – Николаю Злочевскому сохранить контроль над украинскими месторождениями», - пояснили в организации.

Как рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан, САП имела 6 месяцев, чтобы подготовить эти иски и добиться возвращения недр в государственную собственность, но обратилась в суд только через 8 месяцев. «Теперь шансы вернуть эти месторождения государству в ближайшее время фактически нулевые, зато они и в дальнейшем будут успешно использоваться для обогащения бывшего министра экологии», - отметила Щербан.

По данным ЦПК, в ходе следствия еще в январе 2016 года САП стало известно, что разрешения на пользование украинскими недрами компании Злочевского получили с нарушением процедуры – без согласования соответствующих областных советов, где должна была осуществляться добыча природных ископаемых. Следовательно, это решение могло быть отменено, а недра возвращены государству. Таким образом, подав иск на два месяца позже отведенного законом времени, САП позволила «забетонировать» неправомерное пользование украинскими природными ресурсами компании Burisma Group.

Согласно закону, производство в отношении Холодницкого должно длиться два месяца и может быть продлено до трех.