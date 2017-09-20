Критикуя принятый Верховной Радой закон Украины «Об образовании», власти Венгрии подыгрывают президенту РФ Владимиру Путину, считает народный депутат Владимир Арьев.

«Российский и венгерский парламенты почти синхронно атакуют закон Украины об образовании. От первых ничего другого ожидать не приходилось, а вот венгры проявили себя как ярые националисты. К тому же венгерское правительство дало понять, что будет действовать против Украины во всех международных организациях. Таким образом премьер Орбан использовал закон об образовании как повод для того, чтобы поддержать Путина, с которым у венгерского лидера вполне дружеские отношения», - написал он в Facebook.

Нардеп отметил, что ситуацией в Венгрии из-за сворачивания демократических процессов и институтов давно обеспокоен Евросоюз.

«Процессы, происходящие в окружающих нас странах, настораживают – ЕС также критиковал за отход от демократии еще и Польшу. Эти вызовы должны заставить украинскую дипломатию к более решительным и жестким действиям. А нам стоит приготовиться к попыткам вмешательства во внутренние дела от западного соседа», - считает Арьев.

По его мнению, Закарпатье в этих условиях должно стать регионом повышенного внимания СБУ, а власть твердо отстаивать право на изменения в образовательном законодательстве, которые полностью соответствуют Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства. Венгрия также обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.

В Госдуме РФ подготовлено заявление в связи с украинским законом об образовании, в котором депутаты осудили принятие Верховной Радой Украины соответствующего закона.

Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.