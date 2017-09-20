В Мьянме сожжены и опустели около 200 сел мусульман народности рохинджа. Об этом членам Совета по правам человека сообщил глава миссии по установлению фактов Марзуки Дарусман, сообщает центр новостей ООН.

По его информации, в Мьянме разворачивается серьезнейший кризис, который срочно требует внимания. Операция сил безопасности на севере штата Ракхайн сопровождается массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием. Военные уничтожают целые деревни, где проживали рохинджа: по спутниковым данным, сожжено порядка 200 деревень.

«Поступают сообщения о том, что территория возле границы Бангладеш заминирована и те, кто пытается спастись от насилия, включая детей, гибнут и получают увечья. Рассказывают о том, что в ходе пропаганды представителей народности рохинджа сравнивают с насекомыми-вредителями», - сообщил Дарусман.

Председатель миссии сказал, что он и его коллеги хотели бы сами убедиться в том, что происходит в Мьянме, но их не пускают в страну.

Напомним, после нападения повстанцев из народности рохинджа на полицейские посты на севере штата Ракхайн 25 августа, власти развернули там спецоперацию. По сообщениям, там происходят преступления против мирных жителей из числа рохинджа, которые могут быть квалифицированы как этнические чистки.