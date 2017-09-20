также в разделеМир
Число жертв землетрясения в Мексике приближается к 250 39
Глава Сил обороны Эстонии: Россия готова к военному вмешательству в Беларуси 25
Мощное землетрясение в Мексике унесло жизни более 140 человек 28
Клинтон допускает обжалование результатов выборов президента США 44
На Эльбрусе нашли тела шести альпинистов, погибших десятилетия назад 86
Трамп: США готовы уничтожить Северную Корею 37
Минобороны РФ опровергло сообщения о залпе по зрителям на «Западе-2017» 102
На учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по толпе зрителей, есть тяжелораненые 136
В Швейцарии в унитаз спустили десятки тысяч евро 51
Южная Корея может вернуть в страну ядерное оружие 35
Декларацию о реформировании ООН подписали 128 государств 50
«Запад-2017»: военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы 78
Ураган «Мария» движется на Карибы по маршруту «Ирмы» 70
Подозреваемый в лондонском теракте оказался уроженцем Ирака 23
Полиция задержала двух подозреваемых в теракте в Лондоне 77
В Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм 45
Ученые идентифицировали существо, вынесенное на побережье в Техасе 187
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Лондоне 48

В Мьянме сожжены и опустели около 200 сел мусульман народности рохинджа. Об этом членам Совета по правам человека сообщил глава миссии по установлению фактов Марзуки Дарусман, сообщает центр новостей ООН.

По его информации, в Мьянме разворачивается серьезнейший кризис, который срочно требует внимания. Операция сил безопасности на севере штата Ракхайн сопровождается массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием. Военные уничтожают целые деревни, где проживали рохинджа: по спутниковым данным, сожжено порядка 200 деревень.

«Поступают сообщения о том, что территория возле границы Бангладеш заминирована и те, кто пытается спастись от насилия, включая детей, гибнут и получают увечья. Рассказывают о том, что в ходе пропаганды представителей народности рохинджа сравнивают с насекомыми-вредителями», - сообщил Дарусман. 

Председатель миссии сказал, что он и его коллеги хотели бы сами убедиться в том, что происходит в Мьянме, но их не пускают в страну.  

Напомним, после нападения повстанцев из народности рохинджа на полицейские посты на севере штата Ракхайн 25 августа, власти развернули там спецоперацию. По сообщениям, там происходят преступления против мирных жителей из числа рохинджа, которые могут быть квалифицированы как этнические чистки.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

78
Теги