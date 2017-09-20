Мировое сообщество должно знать и не забывать, что российские власти способствуют тому, чтобы в Украине происходили не менее ужасные вещи, чем в Сирии и Северной Корее. Об этом заявила в выступлении на Генеральной ассамблее ООН президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Внимание мира сейчас приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, угроз и агрессии применяются Россией в Украине и вдоль восточной границы НАТО», - сказала Грибаускайте, передает 112 Украина.

Президент Литвы подчеркнула, что Россия, являясь постоянным членом Совбеза ООН, не выполняет своих обязательств по поддержанию мира и даже нарушает Устав ООН, напав на Грузию, аннексировав Крым и принимая непосредственное участие в войне на востоке Украины.

Президент Литвы призвала международное сообщество сплотиться для того, чтобы дать отпор агрессорам.

«Международное сообщество должно взять на себя часть ответственности. Мы не можем позволить страху победить, закрыв глаза на действия нарушителей, поскольку это лишь поощрит их», - уверена Грибаускайте.

Ранее сообщалось о том, что российская делегация покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте.