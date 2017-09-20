также в разделеПолитика
Гройсман заявил об искусственном затягивании работы Рады 13
Арьев: Венгрия подыграла Путину критикой украинского закона об образовании 28
Россияне покинули заседание Генассамблеи ООН перед выступлением Грибаускайте 89
Дуда: РФ нарушает фундаментальные принципы ООН в Грузии и Украине 65
КСУ протестует против уменьшения пожизненного содержания судей 35
Трамп призвал уважать суверенитет Украины 219
Саакашвили отстранил помощницу за антисемитизм в адрес Порошенко 76
Саакашвили заявил, что у него нет конфликта с Порошенко 65
Саакашвили решил пожить в Черкасской области 65
СММ ОБСЕ готова проконсультироваться с ООН о миротворцах на Донбассе 45
Габриэль: В случае успеха миссии ООН на Донбассе придется снимать санкции с РФ 134
Рабинович: Тысячи обманутых вкладчиков из-под Нацбанка пойдут домой к Гонтаревой, если ее не уберут 74
Микитась и Супруненко вошли в «Волю народа» 42
Парубий подписал скандальный закон об образовании 78
Корчинский: Такие как Киван не должны жить в Украине 217
Саакашвили прибыл в Киев и собрал митинг под АП 217
Порошенко: Украина создает сильнейшую армию на континенте 252
Премьер Болгарии будет добиваться отмены санкций ЕС против РФ 83

Мировое сообщество должно знать и не забывать, что российские власти способствуют тому, чтобы в Украине происходили не менее ужасные вещи, чем в Сирии и Северной Корее. Об этом заявила в выступлении на Генеральной ассамблее ООН президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Внимание мира сейчас приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, угроз и агрессии применяются Россией в Украине и вдоль восточной границы НАТО», - сказала Грибаускайте, передает 112 Украина.

Президент Литвы подчеркнула, что Россия, являясь постоянным членом Совбеза ООН, не выполняет своих обязательств по поддержанию мира и даже нарушает Устав ООН, напав на Грузию, аннексировав Крым и принимая непосредственное участие в войне на востоке Украины. 

Президент Литвы призвала международное сообщество сплотиться для того, чтобы дать отпор агрессорам.

«Международное сообщество должно взять на себя часть ответственности. Мы не можем позволить страху победить, закрыв глаза на действия нарушителей, поскольку это лишь поощрит их», - уверена Грибаускайте.

Ранее сообщалось о том, что российская делегация покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги