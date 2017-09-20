За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем, сообщает пресс-центр штаба.

«В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет», - говорится в сводке.

Так, на донецком направлении активность врага сохранялась в районе авдеевской промзоны. Здесь после 18:00 боевики трижды били по нашим опорным пунктам из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под враждебные обстрелы попали укрепления сил АТО вблизи Майорска, Верхнеторецкого и Невельского. А около 20:00 противник выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров и применял вооружение БМП у Песков.

На луганском направлении НВФ ночью обстреляли из гранатометов опорные пункты ВСУ в окрестностях Станицы Луганской, а из минометов били вблизи Новозвановки.

На приморском направлении под вражеский огонь крупнокалиберных пулеметов трижды попали позиции у Водяного.