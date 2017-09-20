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Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в результате ДТП в Мурманской области. Об этом сообщает «Лента.ру».

Автокатастрофа произошла днем 15 сентября.  

Как следует из материалов проверки по ДТП, в кортеж, в котором следовал микроавтобус Volkswagen Caravella главкома, врезался выехавший с встречной полосы Chevrolet Lanos. В результате микроавтобус перевернулся.

Генерал-полковник в тяжелом состоянии, с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота. Пострадал так же 52-летний заместитель главкома по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков: с многочисленными переломами он также был госпитализирован.

 

 

Кроме того, травмы в результате аварии получили 49-летний помощник главкома и 35-летний адъютант. Водитель Chevrolet, 34-летний житель Мурманска, от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Его 39-летняя жена с тяжелыми травмами госпитализирована. Двое их детей, мальчики 16 и 17 лет, отделались незначительными ушибами.

Экспертиза показала, что водитель служебного микроавтобуса был трезв, в ДТП он получил незначительные ушибы.  

Сердюков является командующим ВДВ РФ с октября 2016 года, ранее он был начальником штаба и первым заместителем командующего Южного военного округа

По информации российских СМИ, именно Сердюков руководил операцией по захвату Крыма весной 2014 года. Он возглавил и реализовал спецоперацию, когда российские военные обеспечили принятие парламентом Крыма решения о проведении незаконного референдума о присоединении к РФ, который был организован в течение трех недель.
ForUm

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