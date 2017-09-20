Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Российская Федерация на протяжении 10 лет в Грузии и 3 лет в Украине нарушает такие фундаментальные принципы ООН: неприкосновенность границ, уважение к суверенитету и отказ от военной силы для решения конфликтов. Об этом польский президент сказал во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

«Польша решительно призывает международное сообщество не признавать фактического состояния, возникшего в результате агрессивной политики России. Польша хочет присоединиться к формированию международного порядка, который будет опираться на принципы политической суверенности и территориальной целостности», - сказал он.

Дуда заверил, что Польша как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2018-2019 годах будет настаивать, чтобы все споры и конфликты решались по принципу «мирного решения».

«Мы идем в Совбез с ценностями, которые для моего народа особенно важны. Прежде всего, речь идет об уважении к незыблемому праву каждого народа на суверенность и свободу», - подчеркнул польский лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине следует обеспечить эффективное прекращение огня, а для этого нужно постоянно выполнять взятые на себя обязательства.

«В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня, постепенно, как мы это делали совместно с Германией, чтобы те стороны, которые там есть, придерживались международного права и в конечном итоге вышли на окончание конфликта», - сказал во время выступления.

Напомним, в Нью-Йорке проходит 72-я сессия заседания Генеральной ассамблеи ООН.