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Российская делегация покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом сообщает Интерфакс.

Грибаускайте стала 14-м по счету оратором.

Все свое выступление президент Литвы посвятила вопросу российской агрессии.

В частности, она заявила, что российско-белорусские учения «Запад-2017» являются отработкой Кремлем сценария нападения на своих соседей.

Напомним, в Нью-Йорке проходит 72-я сессия заседания Генеральной ассамблеи ООН.  

 

 
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