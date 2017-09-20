Российская делегация покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом сообщает Интерфакс.
Грибаускайте стала 14-м по счету оратором.
Все свое выступление президент Литвы посвятила вопросу российской агрессии.
В частности, она заявила, что российско-белорусские учения «Запад-2017» являются отработкой Кремлем сценария нападения на своих соседей.
Напомним, в Нью-Йорке проходит 72-я сессия заседания Генеральной ассамблеи ООН.
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