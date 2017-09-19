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В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО члены незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

С полуночи обстановка больше всего обострилась на луганском направлении, где количество вражеских провокаций в последнее время существенно возрастает.

Так, боевики дважды били из минометов калибра 120 миллиметров по опорным пунктам на подступах к Новотошковскому. А около 07:00 применили артиллерию калибра 152 миллиметра. Также сегодня под минометный обстрел врага попали украинские укрепления у Крымского.

На донецком направлении боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции у Каменки и Майорска, из вооружения БМП – окрестности Зайцево.

 
ForUm

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