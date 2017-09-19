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Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Виктор Кривенко считает недопустимым уменьшение размера ежемесячного пожизненного содержания судей в рамках пенсионной реформы.

Об этом говорится в его обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Кривенко напомнил, что пенсионная реформа предполагает единый подход к начислению пенсий и, соответственно, изменение законодательного урегулирования вопроса пенсионного обеспечения судей.

В обращении отмечается, что надлежащее материальное и социальное обеспечение судей является гарантией их независимости, что может влиять на осуществление справедливого правосудия и реализацию права каждого на защиту судом.

«В своем решении от 8 июня 2016 года КСУ признал неконституционными положения законов Украины об уменьшении размера ежемесячного пожизненного содержания судьи. Решения и заключения, принятые КС являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Принятие законов, других правовых актов или их отдельных положений в редакции, аналогичной той, которая была признана неконституционной, является недопустимым», - говорится в обращении.

В 2016 году также было признано неконституционным положение об установлении максимального размера ежемесячного пожизненного денежного обеспечения судьи, прекращения его выплаты судьям в отставке на период их работы на определенных должностях, отмену права судьи на перерасчет назначенного ранее пожизненного обеспечения.

 
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