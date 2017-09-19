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Экс-президент Грузии, лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили отстранил от обязанностей своего пресс-секретаря Дарину Чиж за антисемитские высказывания. Об этом он сообщил в Facebook.

«Любой даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем, но вся суть моей жизни сводится к борьбе против всех проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости. Я, например, всегда баню авторов комментов на этнические и религиозные темы на моей странице. Вчера я отстранил Дашу Чиж от нашей кампании именно по причине ее высказывания», - написал Саакашвили.

Политик добавил, что ему неприятно, когда «нашу, на 100% украинскую команду – по сути и по гражданству – называют командой грузинских реформаторов».

«Я горжусь нашими грузинскими реформами, но мне кажется, в украинском контексте упор на «грузинство» делается совсем в других целях», – заявил он. 

Ранее Чиж, обращаясь к Порошенко, написала в Facebook: «Когда доля Вальцмана у вас будет преодолевать разумное, и вы снова станете строить коварные планы о том, как избавиться от Саакашвили... смотрите это видео вашей «родной» Винницы».

Она опубликовала видео встречи Саакашвили с людьми в Виннице.
ForUm

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