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15 детей из горящего корпуса в лагере «Виктория» спас 13-летний Максим Тихончук. Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий.

«Максим Тихончук,13 лет. Парень, который вынес детей из пяти комнат в лагере «Виктория». Это 15 детских жизней! Детей, которые спали и ничего не подозревали. В понедельник просто пошел на уроки в школу, с обожженными руками», - написал он в Facebook.

Когда начался пожар, подросток находился в другом корпусе, но сразу же бросился на помощь. Чтобы вывести детей, он разбивал окна, двери и выводил детей.

По словам классного руководителя Максима, парень очень переживает, что не смог добраться до той комнаты, где погибли три девочки, так как дверь в комнату оплавилась и уже не открывалась.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 

 
ForUm

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