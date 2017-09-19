В Хмельницкой области самолет Z-37 Cmelak, совершавший опрыскивания между селами Баглаи и Трительники Волочисского района, из-за неисправности упал на поле сельхозпредприятия.
По данным ГосЧС, ЧП произошло 19 сентября в 11:15.
На место происшествия прибыли 4 человека личного состава 26-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники. Спасатели освободили пострадавшего из кабины самолета и передали его медикам.
Мужчину с многочисленными травмами в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.
Кроме того, спасатели приняли меры по недопущению возгорания самолета.
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