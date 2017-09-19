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Бывший президент Грузии, лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что у него нет личного конфликта с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передают Українські Новини.

«У меня нет личного конфликта с Порошенко. Они хотят сказать, что два институтских друга обиделись друг на друга... У нас, конечно, есть проблема и с ним, но главная проблема – это олигархи и система, которая убивает Украину», - заявил Саакашвили.

Однако, по его словам, Порошенко интересуется всеми его действиями.

Также Саакашвили прокомментировал возможность своей экстрадиции из Украины.

«Хотят меня арестовать, пусть арестовывают, хотят меня экстрадировать, пусть экстрадируют, хотят меня шантажировать моим братом, пусть шантажируют»,- сказал он.

Саакашвили также сообщил, что если Порошенко не предоставит ему копий документов, необходимых для обжалования указа о прекращении его гражданства Украины, он будет обращаться в Европейский суд по правам человека для своей защиты как гражданина.

Напомним, сегодня Саакашвили приехал в Киев и собрал митинг под Администрацией Президента.
ForUm

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