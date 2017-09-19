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Экс-начальник Управления патрульной полиции Харькова подполковник полиции Вадим Лисничук успешно прошел отбор на должность руководителя Полицейской академии Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности начальника Управления патрульной полиции в городе Харькове стал старший лейтенант полиции Алексей Николаев, который до сих пор был заместителем начальника харьковских патрульных.

«Сотрудники Управления патрульной полиции Харькова приветствуют Вадима Ярославовича с новой должностью и желают сил и вдохновения в создании и развитии полицейской академии», – говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля глава Национальной полиции Сергей Князев подписал приказа о создании Полицейской академии.
ForUm

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