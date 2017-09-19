За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, три военнослужащие получили ранения. Об этом сегодня на традиционном ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр национальной безопасности.

По его словам, на луганском направлении вчера боевики нарушили режим тишины один раз. Инцидент произошел в Новотошковском у Бахмутской трассы.

На донецком направлении, по информации представителя Минобороны, боевые действия вчера велись под Горловкой и на участке фронта Каменка - Пески. Противник активизировался после 18 часов, и применял минометы и бронетехнику. Украинские войска неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия.

Как рассказал Мотузяник, всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло девять вражеских обстрелов, в том числе два - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении, по его информации, оккупанты нарушили режим тишины в трех точках - Новомихайловке, Водяное и Широкино. Один из вражеских обстрелов был минометным. Следует отметить, что оккупанты проявляли активность как в светлое, так и в темное время суток. Всего вчера на мариупольском направлении произошло четыре вражеских обстрела. Во всех случаях украинские войска открывали огонь.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за прошлые сутки, 18 сентября, были ранены 2 украинских военных.