Главный психиатр Министерства обороны, начальник клиники психиатрии ГВКГ полковник Олег Друзь заявил, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран АТО, военный блогер Мартин Брест.

«Главный психиатры МОУ, начальник клиники психиатрии ГВКГ полковник Друзь Олег Васильевич сегодня на Комитете по вопросам здравоохранения заявил (прочитал со своей презентации), что 93 процента участников АТО являются потенциальной угрозой для общества («скрытый враг»). По его словам, 93 процента нас - проблемные, и нас нужно лечить», – отметил он.

Брест напомнил, что полковник Друзь недавно находился под следствием «по подозрению в получении взятки».

«Спасибо. От «скрытого врага». В принципе - на этом и все о клинике психиатрии МОУ. Спасибо, что противопоставляете нас мирной жизни. Хочу шеврон «93%», – подчеркнул он.

«Товарищи главные психиатры МОУ. Пожалуйста, не надо искать проблему в тех, кто был на войне. С нами все в порядке. По крайней мере, у большинства, примерно у девяноста трех процентов. Ищите ее у тех, кто от войны сбежал. От повесток, звонков и вызовов. У тех, кто говорит «а мне пришла - а я не пошел. Нахххххер оно мене надо, за барыг воевать. А нас, пожалуйста, оставьте в покое. Мы со своими внутричерепными проблемами сами как-нибудь разберемся. А не сможем - пойдем к волонтерам-психологам, к друзьям, к братьям, но уж точно - не к вам», – подытожил Брест.