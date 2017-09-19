также в разделеОбщество
Закон об образовании: В Госдуме негодуют из-за «насильственной украинизации» 8
С начала года к ответственности привлекли 6 тысяч пограничников 8
Подросток вынес 15 детей из комнат горящего лагеря в Одессе 29
Экс-начальник патрульной полиции Харькова возглавит Полицейскую академию 21
В Совете Европы заявили о росте дискриминации и нетерпимости в Украине 94
Кабмин пообещал погасить долги перед медиками 48
Двоих фигурантов дела 2 мая снова арестовали 44
Оккупированная Донетчина задолжала за воду 1,6 миллиарда 25
Суд арестовал воспитательницу детского лагеря «Виктория» 98
18 сентября. Картина дня 46
В столкновениях под судом в Черноморске пострадали 20 правоохранителей 29
Расследовать пожар в лагере «Виктория» будет спецгруппа 28
Ночь на 18 сентября оказалась самой теплой за 137 лет 29
Управление безопасности дорожного движения прекратило свою деятельность 60
Прокуратура обжалует оправдание фигурантов дела 2 мая 24
Задержана сотрудница детского лагеря «Виктория» 39
Почти по всей Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность 26
Луценко взял на особый контроль дело о пожаре в одесском детском лагере 13

Главный психиатр Министерства обороны, начальник клиники психиатрии ГВКГ полковник Олег Друзь заявил, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран АТО, военный блогер Мартин Брест.

«Главный психиатры МОУ, начальник клиники психиатрии ГВКГ полковник Друзь Олег Васильевич сегодня на Комитете по вопросам здравоохранения заявил (прочитал со своей презентации), что 93 процента участников АТО являются потенциальной угрозой для общества («скрытый враг»). По его словам, 93 процента нас - проблемные, и нас нужно лечить», – отметил он.

Брест напомнил, что полковник Друзь недавно находился под следствием «по подозрению в получении взятки».

«Спасибо. От «скрытого врага». В принципе - на этом и все о клинике психиатрии МОУ. Спасибо, что противопоставляете нас мирной жизни. Хочу шеврон «93%», – подчеркнул он.

«Товарищи главные психиатры МОУ. Пожалуйста, не надо искать проблему в тех, кто был на войне. С нами все в порядке. По крайней мере, у большинства, примерно у девяноста трех процентов. Ищите ее у тех, кто от войны сбежал. От повесток, звонков и вызовов. У тех, кто говорит «а мне пришла - а я не пошел. Нахххххер оно мене надо, за барыг воевать. А нас, пожалуйста, оставьте в покое. Мы со своими внутричерепными проблемами сами как-нибудь разберемся. А не сможем - пойдем к волонтерам-психологам, к друзьям, к братьям, но уж точно - не к вам», – подытожил Брест.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

208
Теги