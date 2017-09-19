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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке вице-мэра города Первомайск Николаевской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что заместитель главы города областного значения требовала двадцать пять тысяч гривен от местного предпринимателя за согласование разрешительной документации на установку рекламных конструкций. Чиновница обещала коммерсанту обеспечить упрощенную процедуру рассмотрения заявки, лично инициировав рассмотрение в горсовете.

Сотрудники спецслужбы задержали заместителя мэра на рабочем месте при получении всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Чиновницу задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ей подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия. 
ForUm

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