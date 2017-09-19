Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова предоставить консультации по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Востоке Украины.

Об этом заявил во время круглого стола в Киеве первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Укринформ.

«Когда, где и на каких условиях будет разворачиваться миротворческая миссия - этим должен заниматься Совет Безопасности ООН ... ОБСЕ накопила колоссальный опыт за 3,5 года своей работы на Донбассе. И наша миссия, организация выражает готовность провести консультации, а также предоставить любую поддержку», - сказал он.

Хуг напомнил, что на прошлой неделе генсек ОБСЕ находился в Киеве, где провел встречи с главой МИД Павлом Климкиным, Президентом Петром Порошенко. Сейчас Генсек ОБСЕ находится в Нью-Йорке, «где и будет обсуждать с соответствующими структурами вопросы, которые вызывают беспокойство».

При этом первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ подчеркнул, что любые инициативы «не должны отвлекать внимание от ответственности сторон за прекращение конфликта, а любые обязательства, подписанные в Минске, должны быть выполнены».

Как сообщал ForUm, Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».