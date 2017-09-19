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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон Украины «Об образовании».

Это он сделал на брифинге в парламенте, сообщает УНИАН.

После этого Парубий заявил, что передает закон на подпись президенту Украины Петру Порошенко.


Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства. Венгрия также обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.  

Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.
ForUm

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