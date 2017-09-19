18 сентября группа активистов в количестве 50-и человек провела на строительном объекте, расположенном на Каманина, 16, где возводится очередная «жемчужина», мирную акцию против сотрудничества сирийского бизнесмена Аднана Кивана с одесским сепаратистом Игорем Марковым.

​«Сепаратист Марков продолжает бизнес в Одессе и помогает ему в этом строительный магнат Киван. Так не должно быть!», — отметил глава политической партии «Братство» Дмитрий Корчинский.

Постепенно мирный протест перерос сперва в словесное, а позже — физическое противостояние между митингующими и сотрудниками охранного подразделения, осуществляющими дежурство на строительном объекте. В результате потасовки пострадало 10 активистов. Некоторые из них доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Около 100 человек бросил Киван на наших 20-30 протестантов. В итоге: 3 наших активистов уже госпитализированы, еще 3 ,скорее всего, также окажутся в больнице, в т.ч. и с разрывом печени», - заявил Дмитрий Корчинский.

На месте событий работали подразделения Нацполиции и Нацгвардии. Правоохранители взяли показания и приняли заявления у пострадавших. Обстановка на строительном объекте остается напряженной.

Как заявил Корчинский, активисты продолжат бессрочную акцию протеста на Каманина, где возводится самый большой новострой в Одессе.

«Это всё очень нехорошо. Приезжает какой-то араб непонятного происхождения и начинает лупить украинских патриотов. Это говорит о том, что эти люди настолько свободно себя чувствуют, настолько они обнаглели и нас не уважают, что они, не боясь, не только лезут в украинскую политику, но и взялись за уничтожение патриотического движения. Они не только совместно работают и делят деньги с врагами Украины, которые прячутся в Москве, но и пытаются навязать свою волю Одессе. Это надо останавливать! Не должны такие как Киван жить и работать в Украине!», - резюмировал Корчинский.