В Совете Европы приветствуют прогресс Украины в борьбе с ненавистью и дискриминацией, но указывают на имеющиеся в этой сфере проблемы. Об этом говорится в пятом докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН) Совета Европы, обнародованном во вторник.

«Несмотря на то, что мы приветствуем достигнутый прогресс, существуют проблемы, которые все еще вызывают серьезную обеспокоенность», - сказал Кристиан Ахлунд, председатель ЕКРН.

Как говорится в пресс-релизе Совета Европы, «комиссия по борьбе с дискриминацией считает, что конфликт в Украине привел к резкому росту ненависти и в целом негативно повлиял на уязвимые группы».

В своем новом докладе об Украине комиссия против расизма Совета Европы предложила принять новые правовые положения относительно борьбы с дискриминацией, расследования преступлений на почве ненависти, интеграции ромов и солидарности с внутренними переселенцами (ВПЛ), сообщает Укринформ.

В то же время, как считают авторы документа, «необходимо активизировать усилия, направленные на прекращение расистского насилия и ненависти в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и ромов, которые доминируют в публичном дискурсе, и улучшить условия жизни для ВПЛ».

«Я надеюсь, что власть учтет рекомендации, которые содержатся в докладе», - сказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Со своей стороны, как он отметил, «Совет Европы будет продолжать сотрудничать с властью Украины в сфере борьбы с ненавистью и дискриминацией меньшинств и содействия толерантности и взаимопониманию, в частности путем разработанного Плана действий для Украины на 2018-2021 годы».

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости отметила, что Закон «О принципах предупреждения и противодействия дискриминации в Украине», принятый в 2012 году, в значительной степени отвечает ее рекомендациям и что введение в действие положений, которые запрещают дискриминацию на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в Трудовом кодексе в 2015 году был положительным шагом.

«Конфликт, который продолжается в Украине, привел к резкому росту ненависти за последние три года и негативно повлиял на уязвимые группы в целом», - также считает Ахлунд.

В своем докладе ЕКРН подчеркивает, что в результате незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией и вооруженного конфликта на востоке Украины, в политическом дискурсе преобладает «антироссийская риторика». Однако, как сообщается, в Киеве и других регионах зафиксировано мало случаев запугивания или нападений на отдельные личности или группы на основе их российской идентичности.

В докладе определено, что, «несмотря на то, что в украинском обществе существует высокая степень солидарности с ВПЛ, и большинство из них были приняты с пониманием и поддержкой в 2014 году, кажется, что начальное сочувствие на данный момент уменьшается. ВПЛ сталкиваются с трудностями во время регистрации местожительства, что усложняет доступ к правам, жилью и работе».

«В 2014 и 2015 годах наблюдалось увеличение насилия относительно лиц из ЛГБТ-сообщества. Продолжают поступать сообщения о насилии на почве расовой ненависти, совершенном сотрудниками полиции, а также их невмешательстве, чтобы остановить расистские и гомофобные нападения», - считают авторы доклада.

ЕКРН также предоставляет ряд рекомендаций украинской власти. Они требуют определить приоритеты, а их реализация будет отслеживаться в течение двух лет: указать в Уголовном кодексе сексуальную ориентацию и гендерную идентичность как обстоятельства, а следовательно, криминализировать подстрекательство к ненависти на почве гомо/трансфобии; освободить от уплаты судебных расходов ромов, которые стремятся подтвердить свое личность с целью получения документов, которые удостоверяют личность.

Среди других рекомендаций - предоставление полномочий относительно расследования Уполномоченному Верховной Рады по правам человека; включение сексуальной ориентации и гендерной идентичности как обстоятельств в Закон «О принципах предупреждения и противодействия дискриминации в Украине»; создание системы сбора статистических данных об интеграции ромов; улучшение доступа детей ромов к дошкольным учреждениям и прекращению их сегрегации и запугиванию в школах; улучшение доступа беженцев к социальным льготам, жилью, образованию, изучению языков и работе; решение вопросов жилья и занятости ВПЛ и инвестирование средств в их интеграцию; создание независимого от полиции и прокуратуры органа для расследования правонарушений, связанных с расовой дискриминацией, со стороны сотрудников полиции.

Отчет охватывает период времени с 2011 года по 23 марта 2017 года. Он не учитывает ситуацию в АР Крым и городе Севастополе, а также в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, которые на данный момент не находятся под контролем украинской власти, для которой назначен доклад и рекомендации.

ЕКРН - это орган по защите прав человека Совета Европы, который состоит из независимых экспертов, который осуществляет мониторинг проблем расизма, ксенофобии, антисемитизма, нетерпимости и дискриминации по таким признакам, как расовая принадлежность, национальное/этническое происхождение, цвет кожи, гражданство, религия и язык (расовая дискриминация). Он составляет отчеты и выдает рекомендации государствам-членам.