Насколько современные деревянные дома из кругляка реально пожаробезопасны? Это миф или нет? Укринформ попытался это выяснить

Украина уже третий день не может оправиться после трагедии в Одесской области, где в результате возгорания одного из деревянных корпусов детского лагеря «Виктория» погибли дети. Тем более, что в Украине таких современных «изб» настроили много под разговоры об их «особой экологии». Поэтому, пока полиция и прокуратура устанавливают все обстоятельства трагедии, Укринформ попытался разобраться: не было ли случаев возгорания таких домов раньше, и насколько добросовестно и технологически правильно были возведены строения из кругляка? С этими вопросами мы обратились к экспертам-строителям.

Директор житомирской строительной компании «Доминант» Роман Сироватский убеждает, что современные деревянные дома соответствуют первому классу огнестойкости, а значит - пожаробезопасны.

Сироватский: «Если при строительстве соблюдать комплекс мер пожарной безопасности, предварительно обработав деревянные конструкции огнезащитными составами - антипиренами - дом не загорится. За последние 15 лет я не припомню ни одного случая, когда бы такое случилось, ведь при правильной обработке древесина будет соответствовать первому классу огнеупорности. Делается это просто: дерево полностью погружают в ванну с антивоспламеняемым веществом, после чего производится испытание на горючесть. Если дерево не горит, то его можно использовать в строительстве. Возвращаясь к трагедии в детском лагере в Одесской области, то, судя по всему, строители такую обработку не проводили».

Похожего мнения и член градостроительного совета, архитектор Георгий Духовичный. По его словам, дерево, обработанное антивоспламеняемым веществом, намного устойчивее в огне, чем железобетон или металл.

Духовичный: «В свое время я проектировал в Германии общественный спорткомплекс, где нужно было перекрыть крышу. Рассматривались множество вариантов конструкций, в том числе, железобетон и металл. Но немецкие пожарные службы высказались по этому поводу однозначно, предложив древесину. И это справедливо. Ведь при достижении критической температуры, металл плавится в течение 15 минут и изменяет форму, в результате чего металлическая конструкция, особенно груженая бетонными плитами, может обрушиться значительно раньше деревянной. А древесина после прохождения обработки огнезащиты вообще не горит, а лишь тлеет часами, сохраняя несущую способность».

На вопрос, что же в итоге стало причиной возгорания, архитектор заявил, что, по его мнению, проект не прошел должным образом пожарно-техническую экспертизу.

Духовичный: «По украинским нормам любая строительная конструкция должна пройти испытание на полигоне пожарного ведомства на огнеупорность. Без этого строить запрещено. Сомневаюсь, что такая экспертиза вообще проводилась, если и была, но только на бумаге. Иначе дом не мог сгореть, как спичка. Поэтому нечего говорить, что деревянный корпус дома детского лагеря обрабатывался антивоспламеняемым веществом. Это не правда. Ведь, когда древесина действительно хорошо защищена, то она не будет гореть, даже если ее бросить в костер. И еще одно, после прохождения тщательной огнезащитной обработки дерево меняет свой цвет. А судя по опубликованным фото деревянного корпуса до пожара, цвет материала не изменился».

Кроме того, Георгий Духовичный утверждает, что после одесской трагедии начнутся массовые проверки подобных заведений.

Духовичный: «К большому сожалению, у нас действует старый добрый принцип: пока гром не грянет - мужик не перекрестится. Ну что же, грянуло сильно. Думаю, что теперь начнутся «драконовские» проверки всего и всех. Поверьте мне, что большинство из таких построек не соответствуют современным противопожарным нормам, ведь строились они еще в середине прошлого века».

Рассказывая о массовых проверках детских и образовательных учреждений господин Духовичный как в воду смотрел. Сегодня же стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить в сжатые сроки все столичные школы и детсады. Об этом информирует пресс-служба городского головы. Очевидно, такие же проверки следует ожидать и в других регионах Украины. Впрочем, дадут ли они какой-то результат, несмотря на то, что учебно-образовательный процесс продолжается уже несколько недель? И верно - пока гром не грянет...