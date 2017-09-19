также в разделеМир
Южная Корея может вернуть в страну ядерное оружие 22
Декларацию о реформировании ООН подписали 128 государств 46
«Запад-2017»: военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы 71
Ураган «Мария» движется на Карибы по маршруту «Ирмы» 62
Подозреваемый в лондонском теракте оказался уроженцем Ирака 23
Полиция задержала двух подозреваемых в теракте в Лондоне 76
В Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм 44
Ученые идентифицировали существо, вынесенное на побережье в Техасе 182
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Лондоне 48
В результате теракта в лондонском метро пострадали 18 человек 41
Полиция Лондона считает взрыв в метро терактом 46
В лондонском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие 57
Совбез ООН собирается на заседание из-за КНДР 40
Жидкие коты и дудка от храпа: названы лауреаты Шнобеля-2017 97
В РФ разбился стратегический бомбардировщик 247
КНДР снова запустила ракету над Японией 59
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2» 128
Еврокомиссия: ЕС не нужен «Северный поток-2» 152

Швейцарские прокуроры начали расследование после того, как десятки тысяч евро были спущены в унитаз в Женеве.

Купюры номиналом 500 евро были обнаружены в туалетах отделения банка UBS в Женеве и трех близлежащих ресторанов.

Банкноты, многие из которых были разрезаны на части ножницами, нашли несколько месяцев назад, однако известно об этом стало только сейчас.

Сообщается, что на чистку труб после инцидента было потрачено несколько тысяч швейцарских франков.

Власти ЕС намерены в ближайшее время вывести банкноты номиналом 500 евро из обращения из-за использования их в незаконных операциях, сообщает Би-би-си.

Планируется, что купюры полностью будут выведены из обращения в 2018 году.

Уничтожение и порча денежных знаков не является преступлением в Швейцарии, но местная прокуратура подтвердила, что собирается провести расследование обстоятельств, предшествовавших этой странной находке.

«Мы выясняем происхождение этих банкнот, а также возможный криминальный след в этом деле» - сообщил Би-би-си представитель прокуратуры Женевы Винсен Деруан.

«Это на самом деле очень странное происшествие» - добавил он.

При этом Деруан не стал комментировать появившиеся во французских СМИ сообщения о последовавших за инцидентом допросах.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги