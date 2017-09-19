Ночью на 18 сентября в Николаеве из ювелирного магазина в помещении супермаркета на проспекте Богоявленском были похищены золотые украшения, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По данным главка, четверо злоумышленников в масках, разбив две стеклянных двери, проникли в помещение около двух часов ночи и похитили три сейфа с золотыми ювелирными изделиями. Двое охранников супермаркета заметили кражу только в пять часов утра и сообщили в полицию.

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководством ГУНП в Николаевской области. В ходе следствия было установлено, что помещение не оснащено системой сигнализации, а охранники заснули и не слышали, когда воры проникли в помещение. По предварительным данным, похищено пять килограммов золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен. Окончательная сумма ущерба устанавливается.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.