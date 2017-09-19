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Болгария намерена работать над отменой санкций Евросоюза против России в первой половине 2018 года, когда будет возглавлять Совет Европы.

Об этом после открытия представительства Европейского инвестиционного банка в Софии заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, сообщает РБК-Украина.

«Мы должны работать политически, дипломатически, чтобы во время нашего председательства (в первой половине 2018 года. - Ред.) были отменены санкции, чтобы спало напряжение между Европой и Россией. Не знаю, успеем ли решить эту очень сложную задачу, но будем пробовать», - заявил Борисов.

Как ранее сообщал ForUm, 15 сентября решение Совета Европейского Союза продлить еще на полгода санкции в отношении лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины вступило в силу.
ForUm

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