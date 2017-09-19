Долги за потребленную воду перед коммунальным предприятием «Компания «Вода Донбасса» на оккупированной территории Донецкой области достигли примерно 1,6 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.

«Тариф на воду на территориях, контролируемых украинской властью, за это время (с 2014 года) повышался уже трижды. К сожалению, на оккупированных не повышается, но и за неподнятыми ценам они не заплатили долги. Мы оцениваем долги той территории примерно 1 млрд 600 млн грн, они должны «Воде Донбасса» за поставку воды по тех скудных еще тарифах», - сказал руководитель области. Он добавил, что необходимо согласовать этот процесс, «чтобы, извините, Россия заплатила за все эти вещи».

По словам Жебривского, Донецкая область из-за технологичих моментов не может, как Луганщина, просто прекратить подачу воды на оккупированную территорию, сообщает Укринформ.

«Мы как на Луганщине сделать не можем. Потому что у нас вода таким коленом заходит с территории контролируемой на неконтролируемую и потом с неконтролируемой снова на контролируемую. Мы не можем сами себя оставить без воды», - пояснил председатель ОВГА.

Он подчеркнул, что сейчас долги перед «Водой Донбасса» достигают более 4 млрд грн, из них около 40% - долги за воду с оккупированных территорий, «и здесь очень важна будет позиция Кабинета министров Украины, нам крайне надо будет финансово расчистить все».

Жебривский подчеркнул, что в целом вода - самая болевая точка на Донбассе.

«Сейчас остается в недостаточном объеме вода в Мариуполе, Покровском, Константиновке, Торецке. Мы оцениваем, что для приведения в хорошее состояние магистральных водопроводов на Донетчине нужен объем инвестиций порядка 3,5 млрд грн. И это минимум два года работы, а то и три года для завершения всего», - сказал руководитель региона.