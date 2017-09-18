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Сегодня вечером в оккупированном Луганске в центральной части города рядом с Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром прогремел сильный взрыв, сообщает издание боевиков «Лугансинформцентр».

Отмечается, что в результате подрыва расположенного у театра памятника боевикам разрушена и загорелась установленная на пьедестале боевая машина десанта (БМД).

«Памятник сильно пострадал, жертв нет», - говорится в сообщении.

В подрыве представители самопровозглашенной «ЛНР» подозревают украинских диверсантов.

Памятник был открыт  2 августа 2015 года. 
ForUm

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