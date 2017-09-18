Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

После этого активисты ряда патриотических организаций попытались не дать вывезти оттуда оправданных фигурантов. Полиции, однако, удалось эвакуировать обвиняемых, членов их семей и адвокатов.

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год опубликован на сайте Верховной Рады.

Так, доходы госбюджета определены в сумме 877 млрд 42 млн 755, 7 тыс. гривен.

Документом также предусмотрено, что в следующем году минимальная зарплата вырастет с 3200 гривен до 3723 гривен или на 16,3%. Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года – 1700 гривен, с 1 июля – 1777 гривен, с 1 декабря – 1853 гривни.

В проекте государственного бюджета на 2018 год заложен курс гривни на конец следующего года на уровне 30,1 грн/долл.

Иностранные инвесторы завершили процесс размещения украинских суверенных бондов на $3 млрд. Об этом заявил в понедельник Президент Петр Порошенко во время встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке.

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна, который был задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей и огромный материальный ущерб.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям считает вероятной причиной пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.

128 государств подписали декларацию о реформировании Организации Объединенных Наций.

Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует анализ (форсайт) углубления условий торговли с Европейским Союзом: пересмотр условий свободной торговли, таможенный союз и другие возможные дополнительные механизмы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в детском лагере в Одессе.

17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины.

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в ходе комплекса мер по защите критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере совместно с Департаментом Интерпола и Европола Нацполиции задержали злоумышленника, который обвиняется в хищении миллионов гривен рефинансирования Национального банка.