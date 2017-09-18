128 государств подписали декларацию о реформировании Организации Объединенных Наций. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Высокого уровня, посвященном реформированию организации.

Участники заседания подписали декларацию в поддержку реформы ООН. Вместе с США 128 государств-членов ООН подписали Декларацию в поддержку реформы ООН, и это число продолжает увеличиваться.

Гутерриш отметил, что в XXI веке в центре деятельности ООН должны быть люди, а не процедуры, результаты и не бюрократия. «Реформа нужна и всем, кто служит под флагом ООН и выполняет жизненно важную работу. Они заслуживают системной поддержки», - добавил генсек. Гутерриш уже представил государствам-членам организации план всесторонней реформы, сообщает УНИАН.

По его словам, по многим направлениям уже удалось добиться прогресса. Гутерриш напомнил, что в ООН запущена принципиально новая стратегия по ликвидации сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. «Мы реформируем всю систему обеспечения мира и безопасности с тем, чтобы укрепить нашу способность предупреждать конфликты, более активно осуществлять посредническую деятельность и повысить эффективность и рентабельность миротворческих операций», - сообщил генсек ООН.

Он добавил, что реформа идет и в области развития. В числе других целей реформы Гутерриш назвал достижение гендерного баланса в организации, защиту тех сотрудников, которые сигнализируют о нарушениях и укрепление структур в области борьбы с терроризмом.

Он отметил, что для выполнения этих задач необходима широкомасштабная реформа в области менеджмента. Она должна включать упрощение процедур и децентрализацию процесса принятия решений, повышение прозрачности, эффективности и ответственности.

Заседание Высокого уровня, посвященное реформе ООН, было созвано по инициативе США. В нем принял участие президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который выразил поддержку усилиям генерального секретаря в области реформирования организации.