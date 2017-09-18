также в разделеМир
«Запад-2017»: военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы 27
Ураган «Мария» движется на Карибы по маршруту «Ирмы» 52
Подозреваемый в лондонском теракте оказался уроженцем Ирака 23
Полиция задержала двух подозреваемых в теракте в Лондоне 75
В Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм 44
Ученые идентифицировали существо, вынесенное на побережье в Техасе 179
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Лондоне 48
В результате теракта в лондонском метро пострадали 18 человек 41
Полиция Лондона считает взрыв в метро терактом 46
В лондонском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие 56
Совбез ООН собирается на заседание из-за КНДР 40
Жидкие коты и дудка от храпа: названы лауреаты Шнобеля-2017 97
В РФ разбился стратегический бомбардировщик 247
КНДР снова запустила ракету над Японией 59
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2» 128
Еврокомиссия: ЕС не нужен «Северный поток-2» 152
Количество жертв «Ирмы» превысило 80 человек 43
США на фоне учений «Запад-2017» перебросили в Польшу танки и гаубицы 62

128 государств подписали декларацию о реформировании Организации Объединенных Наций. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Высокого уровня, посвященном реформированию организации.

Участники заседания подписали декларацию в поддержку реформы ООН. Вместе с США 128 государств-членов ООН подписали Декларацию в поддержку реформы ООН, и это число продолжает увеличиваться.

Гутерриш отметил, что в XXI веке в центре деятельности ООН должны быть люди, а не процедуры, результаты и не бюрократия. «Реформа нужна и всем, кто служит под флагом ООН и выполняет жизненно важную работу. Они заслуживают системной поддержки», - добавил генсек. Гутерриш уже представил государствам-членам организации план всесторонней реформы, сообщает УНИАН.

По его словам, по многим направлениям уже удалось добиться прогресса. Гутерриш напомнил, что в ООН запущена принципиально новая стратегия по ликвидации сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. «Мы реформируем всю систему обеспечения мира и безопасности с тем, чтобы укрепить нашу способность предупреждать конфликты, более активно осуществлять посредническую деятельность и повысить эффективность и рентабельность миротворческих операций», - сообщил генсек ООН.

Он добавил, что реформа идет и в области развития. В числе других целей реформы Гутерриш назвал достижение гендерного баланса в организации, защиту тех сотрудников, которые сигнализируют о нарушениях и укрепление структур в области борьбы с терроризмом.

Он отметил, что для выполнения этих задач необходима широкомасштабная реформа в области менеджмента. Она должна включать упрощение процедур и децентрализацию процесса принятия решений, повышение прозрачности, эффективности и ответственности.

Заседание Высокого уровня, посвященное реформе ООН, было созвано по инициативе США. В нем принял участие президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который выразил поддержку усилиям генерального секретаря в области реформирования организации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги