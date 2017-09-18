Обстоятельства гибели детей в результате пожара в одесском лагере будет расследовать совместная следственная группа. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По словам Князева, создана совместная рабочая группа для расследования причин, которые привели к гибели детей в спортивно-оздоровительном лагере. В ее состав вошли лучшие сотрудники Главного следственного управления и следователи прокуратуры Одесской области.

«Главное следственное управление Национальной полиции отправляет профессиональных специалистов в одесское подразделение для оказания практической и методической помощи с целью качественного, быстрого расследования всех причин, которые привели к гибели детей», - подчеркнул Князев, добавив, что следователи будут изучать все обстоятельства происшествия - от проектирования и строительства в непосредственно эксплуатации.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд его арестовал.