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Суд по делу о пересечении границы Украины бывшим главой одесской ОГА м экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили перенесли на 11:00 22 сентября.

Сторона защиты попросила у Госпогранслужбы ряд документов и служебные инструкцим по работе пункта пропуска в нештатных ситуациях, сообщает BBC Україна.

Судья удовлетворил это ходатайство.

Представители ГПСУ не смогли предоставить необходимые документы сразу и попросили время на их обработку перед передачей в суд.

Кроме того, стороны подали ходатайства о вызове в суд ряда свидетелей. Судья удовлетворил и это.

Их допрос также состоится в пятницу.

В понедельник Мостиский суд Львовской области начал рассмотрение дела о пересечении границы Украины Саакашвили. У суда собрались пограничники, а также сторонники и противники экс-губернатора Одесской области.

Интересы Саакашвили защищает адвокат Маркиян Галабала. Заседание суда вел только один судья.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
ForUm

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