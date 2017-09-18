Генеральная Прокуратура Украины расследует причастность министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна к коррупции на перевалке американского угля, которая привела к удорожанию 2 500 000 тонн угля на 12 500 000 долларов, 5 долларов с тонны. Согласно информации источника в ГПУ, министр инфраструктуры Владимир Омелян не обеспечил участие ГП «МТП «Южный» в тендере на перевалку американского угля. Министерство фактически бойкотировало прямое участие в тендере государственной компании - ГП «МТП «Южный», - которая будет заниматься непосредственной перевалкой, чем создало условия для победы компании посредника - ООО «Екскомсервис», которая будет перекупать услуги у ГП «МТП «Южный».
Из материалов в системе Prozzoro видно, что государственная компания - ГП «МТП «Южный» - даже не подавала документы на участие в тендере. Победитель тендера в системе Prozzoro на перевалку американского угля - компания «Екскомсервис», аффилированная с народным депутатом Русланом Сольваром, - будет оказывать эту услугу по цене 10 долларов тонна, что на 5 долларов выше среднерыночной цены и тарифов ГП «МТП «Южный». Согласно контрактам, на 2 500 000 тоннах угля сумма переплаты составит более 12 500 000 долларов, то есть более 400 000 000 гривен.
ГПУ проверяет причины, по которым ГП «МТП «Южный» не приняло участие в тендере, и обстоятельства, при которых министерство инфраструктуры под руководством Владимира Омеляна создало условия для победы компании-посредника, которая покупает услуги по перевалке у ГП «МТП «Южный», что, свою очередь, привело к удорожанию перевалки на 100% процентов.
Ранее СМИ неоднократно сообщали, что после прихода Владимира Омеляна на пост министра инфраструктуры компании народного депутата Руслана Сольвара систематично побеждают в многомиллионных тендерах. Руслан Сольвар считается одним из самых скандальных народных избранников VII-VIII созывов Верховной Рады. Его имя неоднократно фигурировало в скандальных публикациях различных изданий. Лояльность министра инфраструктуры Владимира Омеляна к Руслану Сольвару связывают с интересами Владимира Бевзы, брата жены министра Омеляна, который занимается управлением теневыми финансовыми потоками в министерстве инфраструктуры. Владимир Бевза и Руслан Сольвар ранее входили в орбиту «регионала» Бориса Колесникова. Высока вероятность того, что министр инфраструктуры Владимир Омелян специально содействовал победе компании Сольвара, чтобы заработать 5 долларов с тонны угля совместно с Владимиром Бевзой. Министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что с 2014 года проживает с семьей в «гостях в коттеджном поселке». Семья министра с середины 2016 года арендует дом у брата жены – предпринимателя, экс-замминистра охраны окружающей среды Владимира Бевзы, передает корреспондент 112.ua.
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