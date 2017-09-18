Кабинет Министров Украины разработал законопроект, согласно которому с 2018 по 2025 год в Украине повысятся акцизные ставки на сигареты с нынешних 21 евро до 90 евро за 1000 штук.

Соответствующий проект закона Украины № 7110-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно приближения ставок акцизного налога на табачные изделия до минимального уровня, действующего в ЕС)» опубликован на сайте Министерства финансов Украины.

КМУ предлагает в течение 7 лет на 20% поднимать минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с табачных изделий, сообщает Укринформ.

Так, согласно тексту законопроекта, в 2018 году акцизная ставка за 1000 сигарет возрастет с 21 евро до 25,84 евро. Постепенно размер налога будет увеличиваться ежегодно и в 2025 году составит 90 евро за 1000 штук.

Законопроект № 7110-1 зарегистрирован в Верховной Раде Украины 18 сентября.