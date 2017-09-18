Два российских военно-транспортных самолета «Ил-76» на прошлой неделе нарушили воздушное пространство Литвы, сообщил в понедельник литовский МИД.

Это произошло во время российско-белорусских учений «Запад». Министерство обороны Литвы объявило, что нарушение поздно вечером субботы было зафиксировано «средствами Вооруженных сил Литвы по наблюдению за воздушными пространством», сообщает Delfi.

В понедельник в МИД был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов, ему вручена нота о нарушении воздушного пространства Литвы. Дипломаты потребовали, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее предоставили объяснения в связи с этим инцидентом и приняли необходимые меры к тому, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись.

Представители посольства России в Литве отказались комментировать информацию об инциденте. Должностные лица объявили, что инцидент произошел, когда с основной части России в Калининградскую область летели шесть российских военно-транспортных самолетов «Ил-76». Два из них отклонились от плана полета и в 22.50, и в 23.10 вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами. В нем российские самолеты пробыли около 2 минут, пока не влетели в Калининградскую область.

Офицер по связям с общественностью авиабазы ВВС Литвы, капитан Ева Гульбинене сказала, что в минувшую субботу дежурившие в Шяуляй истребители США, которые осуществляют миссию воздушной полиции, не поднимались в воздух для сопровождения никаких летевших над Балтикой российских военных самолетов.