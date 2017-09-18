В Украине прекращена деятельность Управления безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Национальной полиции, сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Управление безопасности дорожного движения пока прекращает свою деятельность. Функции по дорожной безопасности переданы патрульной полиции, поэтому с вопросами вы можете обратиться к этому подразделению. Зато все фото и видеоматериалы, размещенные на данной странице остаются в свободном доступе. Спасибо всем, кому не безразлична безопасность дорожного движения, и искренне желаем только безаварийных путешествий и зеленого света на жизненных перекрестках», – говорится в сообщении.

Напомним, с 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения предоставляет патрульная полиция.