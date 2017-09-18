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Прокуратура Одесской области подаст апелляционную жалобу на оправдательный приговор Ильичевского городского суда в отношении фигурантов дела 2 мая.

«Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда, который грубо нарушает нормы закона, и уже готовит апелляционную жалобу», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве также подчеркнули, что В ходе судебного разбирательства представители прокуратуры ориентировали суд на назначение обвиняемым наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет в зависимости от степени тяжести уголовного преступления.

Напомним, сегодня, 18 сентября, Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

 
ForUm

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