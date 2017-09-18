Государственная служба по чрезвычайным ситуациям считает вероятной причиной пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.

Об этом заявил начальник Главного управления ГосЧС в Одесской области Виктор Федорчак в ходе заседания оперативного штаба ГосЧС.

«Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, находящихся в жилой комнате№4 на 1-м этаже того же здания. В этой комнате проживала воспитательница», - сказал он.

Федорчак добавил, что тушение пожара осложнялось порывами ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема, который был заполнен лишь на 1/3, удаленным размещением подходящего источника воды, сообщают Українські Новини.

Кроме того, сообщение спасатели получили с опозданием.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил в ходе заседания, что вызов поступил в ГосЧС через 45 минут после начала пожара.

«Фактически 45 минут происходил пожар, только через 45 минут поступил вызов в органы чрезвычайных ситуаций», - сказал он.

Общая площадь пожара составила 560 кв. м, к тушению были привлечены 60 человек личного состава и 18 единиц техники.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд его арестовал.