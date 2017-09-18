Государственная служба по чрезвычайным ситуациям считает вероятной причиной пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.
Об этом заявил начальник Главного управления ГосЧС в Одесской области Виктор Федорчак в ходе заседания оперативного штаба ГосЧС.
«Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, находящихся в жилой комнате№4 на 1-м этаже того же здания. В этой комнате проживала воспитательница», - сказал он.
Федорчак добавил, что тушение пожара осложнялось порывами ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема, который был заполнен лишь на 1/3, удаленным размещением подходящего источника воды, сообщают Українські Новини.
Кроме того, сообщение спасатели получили с опозданием.
Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил в ходе заседания, что вызов поступил в ГосЧС через 45 минут после начала пожара.
«Фактически 45 минут происходил пожар, только через 45 минут поступил вызов в органы чрезвычайных ситуаций», - сказал он.
Общая площадь пожара составила 560 кв. м, к тушению были привлечены 60 человек личного состава и 18 единиц техники.
Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.
В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».
Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд его арестовал.
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