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Правоохранители задержали и сообщили о подозрении сотруднице одесского детского лагеря «Виктория», в результате пожара в котором погибли трое детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Сотрудниками полиции задержана и совместно с прокуратурой сообщено о подозрении сотруднице лагеря, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность в оздоровительном учреждении», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия в Киевском райотделе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской районной администрации г. Одессы и в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

Во время следственных мероприятий изымается документация по введению в эксплуатацию, эксплуатации, проверок в детском лагере «Виктория» и другие.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд его арестовал.
ForUm

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