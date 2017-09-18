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Генеральный прокурор Юрий Луценко держит на особом контроле дело о пожаре в одесском детском лагере. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Директор заведения, который отключил пожарную сигнализацию - арестован. Сотруднику, ответственному за состояние пожарной безопасности, - объявлено подозрение. Но следствие этим не ограничится. Мы будем анализировать ситуацию от этапа проектирования (в частности - соответствие зданий нормативам ДБН), строительства (в частности - качеством противопожарной обработки древесины), адекватности противопожарных средств (в частности отсутствием распылителей воды и противодымных датчиков), прием объектов в эксплуатацию, реагирование органов власти на сообщение пожарных о неработающей сигнализации и отсутствие воды в резервуарах», – подчеркнул он.

По словам Луценко, к работе следствия будут привлечены в качестве специалистов представители общественности.

«Приношу соболезнования родителям погибших и всей Одессе», – добавил он.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря.  
ForUm

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