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С начала проведения антитеррористической операции более 500 ветеранов АТО покончили с собой в результате посттравматического синдрома. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

«Проблема суицидов среди ветеранов АТО – одна из самых болезненных трагедий нашего общества. За все время войны более 500 наших воинов покончили с собой в результате посттравматического синдрома. Это - проблема всех воюющих, но в Украине из-за отсутствия системной работы с ветеранами этот вопрос стоит особенно остро», – отметила она.

Богомолец подчеркнула, что по результатам аналитической работы специалисты национального государственного института социальной и судебной психиатрии Минздрава Украины - почти 85% суицидов совершают участники АТО в возрасте до 40 лет, большую часть из них составляют лица до 30 лет (45,5% от всех). «Одним из самых существенных среди факторов, связанных с суицидом, оказалось «состояние алкогольного или наркотического опьянения во время совершения суицида». Он был зафиксирован у 51% погибших. Среди механизмов суицида значительно превосходит ранения от огнестрельного оружия (61%), и повешение (31%)», – сообщила нардеп.

«Это - страшная статистика, которая требует немедленного вмешательства государства и общества в ситуацию», – подчеркнула Богомолец.
ForUm

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