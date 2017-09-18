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19-21 сентября в южных и восточных областях Украины, в частности, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской, ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщает ГосЧС, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

19-20 сентября в северных (кроме Житомирской), Винницкой и Хмельницкой областях высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

На территории Киевской области ожидается высокий уровень пожарной опасности (4 класса), в центральных, южных, северных и восточных районах области местами чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).

В Киеве 19-20 сентября также ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, воскресенье, 17 сентября, стало самым жарким в Киеве за всю историю наблюдений.
ForUm

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