Участие миротворческой миссии ООН с целью обеспечения деятельности СММ ОБСЕ может дать тот результат, которого мы не можем добиться уже больше двух с половиной лет. Об этом в комментарии испанской El Pais заявил Виктор Медведчук.

Спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в ТКГ уверен в том, что регулярные обострения противостояния на Донбассе, несоблюдение «режима тишины», увеличение числа жертв среди мирного населения требуют кардинально новых подходов в вопросе обеспечения безопасности в зоне проведения АТО.

«Стратегическая задача на сегодняшний день — обеспечить условия для соблюдения «режима тишины» на Донбассе, для стабильного, постоянно действующего режима прекращения огня. Реализовать ее можно в том числе и с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, деятельность которой будут обеспечивать миротворцы ООН. Миротворческая миссия можетобеспечить «режим тишины», гарантировать прекращение обстрелов обеими сторонами конфликта, что является залогом установления стабильного перемирия», — считает политик.

Свою деятельность миссия может начать, по словам Медведчука, только после разведения сил конфликтующих сторон и отвода тяжелых вооружений.

«Напомню, пункт 2 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» предполагает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности… Участие миротворческой миссии ООН с целью обеспечения деятельности СММ ОБСЕ как раз и может дать тот результат, которого мы не можем добиться уже больше двух с половиной лет: долгосрочное прекращение огня, позволяющееперейти к конструктивному диалогу и обсуждению путей реализации всех пунктов «Комплекса мер», в том числе и политической части документа», — пояснил политик.

Для реализации «Минска», напомнил спецпредставитель Украины в ТКГ, необходимо также выполнение пунктов политической повестки.

«Украина должна выполнить обязательства, которые взяла на себя: провести конституционную реформу, законодательно закрепляющую особый статус Донбасса и принять законы «О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей», «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о проведении выборов на Донбассе», — напомнил Медведчук.

Без решения политико-правовых вопросов, уверен политик, мы не сможем восстановить прочный мир на востоке Украины даже при условии эффективной работы миротворческой миссии.

«…Не устранив причину конфликта, нельзя надеяться на его урегулирование. Однако прекращение огня, которое обеспечит контингент ООН, станет фундаментом для реализации «Комплекса мер» и для дальнейших преобразований в стране. Тогда появится реальная возможность отменить блокаду, подрывающую украинскую экономику, и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, и тем самым восстановить территориальную целостность государства, и «сшить» страну, что является главной стратегической задачей для Украины на сегодняшний день», — подытожил Медведчук.