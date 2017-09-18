В попытках давления на телеканал «112 Украина» с целью убрать передачу «Кто кому Рабинович» из эфира власть прибегла к новому «демократическому» методу – на сайте Президента Украины зарегистрирована петиция с требованием запретить программу народного депутата, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича.

Как известно, с января этого года в эфире телеканала «112 Украина» каждое воскресенье выходит программа «Кто кому Рабиновича». Каждый ее выход – это новый рекорд не только для «112»-го, но и для всех информационных телеканалов страны. Каждую новую неделю увеличение зрительской аудитории программы «Кто кому Рабинович» исчисляется сотнями тысяч. Например, выпуск программы от 17 сентября посмотрели более 3 млн 600 тыс. телезрителей, что является абсолютным рекордом не только для этого времени трансляции, но и в целом за всю неделю информвещания.

«Кто кому Рабинович» вывел телеканал «112 Украина» в группу лидеров телевещания в стране, и это обстоятельство, видимо, сильно раздражает власть, она начала бояться того, что говорит в ней ее автор и ведущий Вадим Рабинович.

И власть, как это обычно бывает, приняла «мудрые» решения: во-первых, возобновилось давление на канал с целью убрать и передачу, и закрыть рот медиа; во-вторых, власть использовала и «демократический» метод – на сайте президента Украины зарегистрирована петиция неким гражданином Бондаренко Юрием Николаевичем, который от лица всего народа выразил обеспокоенность тем, что Рабинович появляется на экране, говорит правду, и нервные зрители, якобы, осознав «угрозу нацбезопасности», хотят избавиться от этого.

Большего цинизма, наглости и глупости по превращению якобы демократической нормы – петиции – в «дубину» против СМИ и правды еще не было. Это еще раз доказывает, что правильную работу ведут создатели программы «Кто кому Рабинович», оставаясь среди тех немногих программ на нашем ТВ, которые говорят горькую правду людям и которая так пугает власть.